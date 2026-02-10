España: esperan al Papa en Barcelona

Aunque aún no se ha recibido confirmación oficial del Vaticano, la dirección de la basílica dijo que los contactos con la Santa Sede del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, alimentan el optimismo sobre la visita del pontífice, quien podría bendecir la torre el simbólico 10 de junio.

La última visita papal a Barcelona fue en 2010, cuando Benedicto XVI consagró la iglesia de Gaudí.

A la espera de la decisión de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha iniciado los preparativos preliminares para un posible viaje papal a España, estableciendo un comité organizador de once personas, según informa la organización.

El grupo está liderado por el presidente de la CEE, el arzobispo Luis Argello, y el secretario general, Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo. El comité trabaja en coordinación con las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife, posibles destinos de la visita papal.

En los últimos días se celebró una primera reunión operativa, a la que asistieron, entre otros, los arzobispos de Madrid, José Cobo, y de Barcelona, José Omella, y el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo.

También se ha puesto en marcha una página web con toda la información disponible, incluyendo una sección dedicada a quienes deseen "participar en los trabajos de esta visita, ya sea como voluntarios, empresas o con una donación", según informa la CEE.

La visita de León XIV estaba prevista inicialmente para junio, pero no se descarta un aplazamiento a octubre.

Mientras tanto, las obras de la Sagrada Familia avanzan según lo previsto, y la inauguración de la Torre de Jesús promete ser uno de los eventos simbólicos del año para la Iglesia y la ciudad de Barcelona. (ANSA).