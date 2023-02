España está por debajo de media europea en la supervivencia de algunos tumores infantiles, según CRIS contra el Cáncer

CRIS contra el Cáncer ha advertido de la "urgente necesidad" de inversión en la investigación contra el cáncer infantil, ya que España está por debajo de la media europea en la supervivencia de algunos tumores infantiles.

España se encuentra en la media europea de supervivencia a los 5 años en cáncer infantil (un 81%), a excepción de algunos tumores como leucemias y cánceres del sistema nervioso, en los que estamos por detrás.

Se trata de las leucemias mieloides agudas (86% vs 89% de media europea), leucemias linfoides (66% vs 70% de media europea), linfomas de Burkitt (85% vs 91% de media europea), tumores del sistema nervioso central (57% vs 59% de media europea) y sarcoma de Ewing y relacionados (69% vs 70% de media europea).

"La supervivencia en España podría ser mucho más alta con mayor inversión en investigación sobre el cáncer infantil y adolescente, evitando la dispersión territorial en oncología pediátrica y reagrupando los tumores infantiles en grandes unidades pediátricas referencia", ha resaltado el doctor Antonio Pérez, pediatra director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en el Hospital de La Paz.

Más de 1.000 niños de menos de 14 años son diagnosticados cada año en España de cáncer. Si se incluye a adolescentes, la cifra aumenta a entre 1.500 y 1.600.

Al no tratarse de las mismas cifras que en los tumores en adultos (unos 280.100 en 2022 según los cálculos de la Red Española de Registros de Cáncer, REDECAN), la inversión destinada a la investigación de los cánceres infantiles es considerablemente más baja.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, que se celebra el próximo miércoles, 15 de febrero, la fundación ha defendido que resulta "imperativo" desarrollar la investigación mucho más, para lograr el objetivo de salvar las vidas del 100 por cien de los pacientes pediátricos.

"Necesitamos de manera urgente dedicar más fondos a la investigación contra los tumores infantiles para curarlos y para evitar las graves secuelas que dejan los tratamientos agresivos. Una sociedad tan avanzada como la nuestra no puede quedarse atrás en la investigación", ha comentado la presidenta de CRIS contra el Cáncer, Lola Manterola. Por su parte, la directora de la fundación, Marta Cardona, ha añadido que "el cáncer es cosa de todos".

