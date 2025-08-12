LA NACION

España evacua de Gaza a 44 menores heridos y a sus familiares

España completó "con éxito" la evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos y un...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
España evacua de Gaza a 44 menores heridos y a sus familiares
España evacua de Gaza a 44 menores heridos y a sus familiaresMaría José López - Europa Pre - María José López - Europa Pre

España completó "con éxito" la evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos y un centenar de sus familiares, anunció este martes el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

"El Gobierno de España ha completado con éxito cuatro operaciones de evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos, así como a un centenar de familiares", explicó el ministerio de Migraciones en un comunicado, sobre un proceso que ha durado varios meses.

"La organización y ejecución de estas misiones" se hizo "en colaboración con organismos internacionales y países aliados para el traslado desde puntos seguros fuera de la zona de conflicto", detalló el ministerio.

Los niños y sus familiares fueron repartidos por toda España para su tratamiento médico.

Estos podrán solicitar asilo, añade el ministerio, cuya titular, Elma Saiz, se congratuló de que "la solidaridad y la cooperación internacional salvan vidas", en declaraciones recogidas en el comunicado.

El Gobierno de Sánchez es una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza.

A finales de 2023, el Ejecutivo ya repatrió a 139 ciudadanos españoles y a sus familiares residentes en Gaza.

La guerra en Gaza comenzó tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, en los cuales murieron 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento a partir de datos oficiales.

Israel respondió con una campaña militar a gran escala que ya se ha cobrado la vida de más de 61.000 muertos, mayoritariamente civiles, mujeres y niños, según datos del ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamas.

LA NACION
Más leídas
  1. Viene el Rugby Championship, la ¿última? versión del torneo que hizo crecer tanto a los Pumas
    1

    Rugby Championship: la ¿última? versión, con dos partidos de los Pumas ante All Blacks en Argentina

  2. La estrategia con la que el Gobierno quiere empezar a bajar las tasas en pesos
    2

    La estrategia con la que el Gobierno quiere empezar a bajar las tasas en pesos

  3. Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero
    3

    Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero

  4. Tres mujeres robaron US$20.000 a dos turistas británicos luego de drogarlos en una playa de Rio de Janeiro
    4

    Brasil: tres mujeres robaron US$20.000 a dos turistas británicos luego de drogarlos en una playa de Río de Janeiro

Cargando banners ...