España evacua de Gaza a 44 menores heridos y a sus familiares

España completó "con éxito" la evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos y un centenar de sus familiares, anunció este martes el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

"El Gobierno de España ha completado con éxito cuatro operaciones de evacuación de 44 menores gazatíes heridos o enfermos, así como a un centenar de familiares", explicó el ministerio de Migraciones en un comunicado, sobre un proceso que ha durado varios meses.

"La organización y ejecución de estas misiones" se hizo "en colaboración con organismos internacionales y países aliados para el traslado desde puntos seguros fuera de la zona de conflicto", detalló el ministerio.

Los niños y sus familiares fueron repartidos por toda España para su tratamiento médico.

Estos podrán solicitar asilo, añade el ministerio, cuya titular, Elma Saiz, se congratuló de que "la solidaridad y la cooperación internacional salvan vidas", en declaraciones recogidas en el comunicado.

El Gobierno de Sánchez es una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza.

A finales de 2023, el Ejecutivo ya repatrió a 139 ciudadanos españoles y a sus familiares residentes en Gaza.

La guerra en Gaza comenzó tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, en los cuales murieron 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento a partir de datos oficiales.

Israel respondió con una campaña militar a gran escala que ya se ha cobrado la vida de más de 61.000 muertos, mayoritariamente civiles, mujeres y niños, según datos del ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamas.