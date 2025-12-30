España exime a Airbus de la prohibición de tecnología israelí

MADRID, 30 dic (Reuters) - España concedió a Airbus un permiso excepcional para producir aviones y drones con tecnología israelí en sus plantas españolas, a pesar de que prohibió hace dos meses los productos militares y de doble uso procedentes de Israel por su guerra en Gaza.

Aprobada el pasado martes por el gabinete y defendida por varios ministros esta semana, la exención refleja la presión de empresas e intereses nacionales a la que se han enfrentado algunos de los críticos más duros de Europa con la reciente guerra de Israel en su intento de imponer sanciones comerciales.

También corre el riesgo de aumentar la tensión dentro de la coalición gobernante entre los socialistas y su socio de extrema izquierda Sumar, en un momento en que el Gobierno ya está debilitado por disputas internas y escándalos de corrupción y acusaciones de acoso sexual. Ni Airbus ni el Ministerio de Defensa estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

España aprobó en septiembre una ley para tomar "medidas urgentes para detener el genocidio en Gaza", prohibiendo el comercio de material de defensa y productos de doble uso procedentes de Israel, así como las importaciones y la publicidad de productos originarios de asentamientos ilegales israelíes.

Su Ministerio de Consumo ordenó el martes a siete sitios web de alojamientos turísticos que retiren 138 anuncios de casas de vacaciones en territorios palestinos ocupados o se enfrentarían a la amenaza de sanciones en España.

España ya ha bloqueado 200 intentos de compra de material relacionado con Israel, dijo el martes a TVE su ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Airbus, que emplea a unas 14.000 personas en España y representa el 60% de sus exportaciones aéreas y de defensa, recibió la primera excepción en una reunión del gabinete la semana pasada, según las actas, que mencionaron el "" de sus aviones, considerados

“indispensables para

(...)

la preservación de miles de empleos de alta cualificación en España”.

(Reporte de Victoria Waldersee y Emma Pinedo; editado en español por Carlos Serrano)