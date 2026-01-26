España expulsa al embajador de Nicaragua en medio de disputa diplomática

MADRID, 26 ene (Reuters) - España ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua y de otro diplomático de ese país, informó el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores, un día después de que Nicaragua expulsara al embajador de la nación europea y a su adjunto de Managua

Las relaciones entre ambos países han estado tensas durante años debido a las recurrentes críticas de Madrid a la represión del presidente Daniel Ortega contra figuras de la oposición, la sociedad civil y los medios independientes, así como su respaldo a las sanciones de la Unión Europea vinculadas a los derechos humanos y al retroceso democrático

El ministerio afirmó que la medida fue estrictamente recíproca y calificó de injusta la decisión de Managua de expulsar a los diplomáticos españoles

“España decidió ayer ordenar la expulsión del Embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua", señaló la cartera

"El gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua"

La disputa sigue a fricciones diplomáticas previas, incluida la llamada a consultas de España a su embajador en Nicaragua en 2021. Las relaciones se restablecieron posteriormente con nuevos nombramientos de embajadores en 2023

El enviado español en Managua, Sergio Farré, fue nombrado en el cargo en diciembre, según el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno nicaragüense aún no ha dado una explicación oficial de las expulsiones

(Reporte de David Latona; editado en español por Javier Leira)