España expulsa al embajador de Nicaragua en reciprocidad por la expulsión del suyo en Managua

El gobierno español decidió expulsar al embajador de Nicaragua en Madrid y a otro diplomático acreditado en esta embajada en reciprocidad por la "injusta expulsión" de su embajador en Managua y la segunda jefatura, informó este lunes una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

"España decidió ayer ordenar la expulsión del embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la embajada de Nicaragua en Madrid en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua", indicó la fuente, que añadió que "el gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua".

