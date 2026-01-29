España: Familias de las víctimas exigen saber verdad de los accidentes de trenes

El funeral se celebró en Huelva, de donde provenían 28 de las víctimas que el pasado 18 de enero viajaban en un tren de Alvia a su ciudad procedentes de Madrid cuando el descarrilamiento de tres vagones de un tren de Iryo que circulaba en sentido contrario colisionó contra su convoy.

"Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen", dijo Liliana Sáez, portavoz de las familias durante el funeral y que perdió a su madre en el accidente.

También el obispo de Huelva, Santiago Gómez, pidió durante la homilía esclarecer la verdad de lo ocurrido en el siniestro para que el sacrificio de las víctimas y sus familias "no sea olvidado y para que, en la medida de lo posible, se eviten tragedias semejantes en el futuro".

Al inicio de la ceremonia, celebrada en el Palacio de Deportes Carolina Marín, a la que asistieron más de 300 familiares de los fallecidos, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argello, trasladó a los asistentes un mensaje de consuelo del Papa León XIV.

Al término del funeral, Felipe VI y Letizia consolaron a los familiares durante cerca de una hora abrazándoles y escuchándoles.

Como causa principal del descarrilamiento de los vagones del tren de Iryo se baraja un defecto en el carril o en la soldadura, o una combinación de ambas.

"Eso es lo que hay que delimitar en este momento", dijo hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una comparecencia en el Senado.

Las roturas de carril se producen en España y en Europa "con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales", porque en la mayoría de los casos "avisan y los sistemas de control que tiene la infraestructura los detecta" aunque hay circunstancias en las que "no avisan, no lo hacen con la claridad o con los parámetros que tiene establecida nuestra normativa de seguridad".

El tramo de Adamuz fue renovado entre mayo y junio de 2025, según el ministerio.

La principal fuerza de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, asistió al funeral, así como el partido de extrema derecha Vox, el independentista catalán Junts, y Unión del Pueblo Navarro (UPN) pidieron la dimisión de Puente.

Antonio Silván, del PP, dijo en el Senado que Puente debe dimitir por "mentir, ocultar, desacreditar las advertencias y no estar a la altura del dolor de España".

El ministro "no es el culpable, pero es el responsable político y debería pagar el precio del puesto". (ANSA).