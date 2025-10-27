España felicita a Tailandia y Camboya por el acuerdo de alto el fuego y reconoce la mediación de EEUU y Malasia

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha felicitado este lunes a Tailandia y Camboya por la declaración conjunta en la que ratificaron su compromiso con el alto el fuego y ha reconocido la labor que han desempeñado Estados Unidos, Malasia y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) para hacerlo posible.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha felicitado a los dos países por la declaración firmada el sábado en con motivo de la cumbre de la ASEAN que "recoge el compromiso de las dos partes con un alto el fuego sujeto a verificación, la restauración de la confianza mutua y la solución pacífica de las controversias".

"España reconoce la implicación de Malasia, Estados Unidos y ASEAN en este avance que supone apostar por la desescalada, la paz y la estabilidad sobre la base del Derecho Internacional", ha añadido Exteriores.

Los primeros ministros de Tailandia y Camboya suscribieron el sábado una declaración en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario malasio ratificando el algo el fuego alcanzado en julio tras cinco días de enfrentamientos en la frontera que se saldaron con cerca de 50 muertos y cientos de miles de desplazados.