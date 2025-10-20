España felicita al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y confía en seguir estrechando lazos

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha felicitado en nombre del Gobierno al nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, tras imponerse en la segunda vuelta celebrada este domingo frente al expresidente Tuto Quiroga.

En declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo, Albares ha felicitado al candidato del Partido Demócrata Cristiano por su victoria y ha expresado la voluntad del Gobierno de trabajar con el nuevo mandatario.

“Desde luego España se dispone a trabajar con Rodrigo Paz y con el nuevo Gobierno boliviano, muy especialmente en estos momentos en el que vamos camino de la cumbre de Madrid de la Comunidad Iberoamericana”, noviembre de 2026, ha añadido.

En un comunicado posterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha trasladado "sus mejores deseos de éxito al presidente electo" y ha reiterado "su voluntad de seguir reforzando los estrechos lazos de hermandad que unen a España con el Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de ambos pueblos".

Asimismo, ha puesto en valor que "el pueblo y las instituciones bolivianas han ofrecido un ejemplo de civismo y respeto democrático e institucional durante una jornada electoral ejemplar, tal y como han podido constatar las Misiones de Observación Electoral presentes en el terreno, apoyadas por España".

Paz se ha impuesto con el 54,6 por ciento de los votos frente al expresidente Quiroga, que ha aglutinado el 45,4 por ciento de las papeletas, en unos comicios en los que por primera vez desde 2009 no ha estado en segunda vuelta el Movimiento al Socialismo (MAS).