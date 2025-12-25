España felicitó al nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura.

El gobierno socialista español felicitó el jueves al conservador Nasry Asfura, electo presidente de Honduras.

"Terminado el recuento de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, que refleja como ganador a Nasry Asfura, España felicita al nuevo Presidente de Honduras y le expresa su total disposición a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno de Honduras".

"Confiamos que los procesos de impugnación iniciados durante el recuento se resolverán con la máxima transparencia", añadió.

Asfura fue proclamado el miércoles presidente electo de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un ínfimo margen de diferencia con su mayor rival y denuncias de fraude.

Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder en uno de los países más pobres de la región, tras cuatro años de mandato de la izquierdista Xiomara Castro. Acentúa además el avance de gobiernos conservadores luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

Asfura, de 67 años, empresario de la construcción e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha.

Nasralla exigía un amplio recuento de votos y no reconoce la victoria de su contrincante.

Esta fue la segunda vez que Asfura postuló a la presidencia, ahora con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica. La izquierda gobierna sin embargo en Brasil y México, sus dos principales economías.

La proclamación de Asfura llegó tras un tortuoso conteo de votos, interrumpido varias veces por fallos informáticos. El CNE tenía plazo hasta el próximo martes para proclamar al vencedor.