España: Felipe González no votará al PSOE de Pedro Sánchez

"Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE", dijo en un desayuno en El Ateneo de Madrid.

González también reprochó a su partido que no haga "autocrítica" tras obtener este domingo su peor resultado en las elecciones regionales de Aragón.

Dijo también sobre Sánchez que "cuando uno lleva dos años en el gobierno, empieza a ser heredero de sí mismo" y cree que "pasado mañana igual quiere superar el tiempo que estuve yo, que estuve demasiado".

El expresidente, de 83 años, cuestionó que Sánchez no haya presentado en los tres años de la actual legislatura los Presupuestos, lo que le parece "una violación clara de la Constitución", y debería "ser causa para disolver y convocar elecciones".

El PSOE, a su juicio, ha engordado a la ultraderecha, "ha pensado que mientras más crezca Vox, más dificultades tendrá el PP".

Sobre los pactos en gobiernos regionales del PP y Vox, dijo: "Yo no pactaría con Vox. Pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu (Partido independentista vasco, sucesor de Batasuna, ilegalizado por su connivencia con el grupo armado separatista vasco ETA, ndr)".

González también se refirió a la situación de Venezuela al reivindicar la amnistía española "como la de verdad. No la que está preparando Delcy Rodríguez".

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, fue el encargado de contestar al expresidente, distanciado de su partido: "Hace ya mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para el PSOE y lo sea para la derecha". (ANSA).