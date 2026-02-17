España: Felipe VI ensalza la Constitución más longeva de España

Así lo dijo Felipe VI en un acto institucional celebrado en el Congreso de los Diputados.

"El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos", afirmó.

Felipe VI pidió a los españoles hacia las leyes, las instituciones y la Constitución su "respeto, defensa, desarrollo y fortalecimiento".

La Constitución de 1978, validada en referéndum, superará en longevidad dentro de un mes a la de 1876, impulsada por Antonio Cánovas del Castillo, conmemoración que se ha celebrado este martes.

"Esa credencial democrática, mucho mayor que la de cualquiera de sus predecesoras, es la clave de su duración", afirmó Felipe VI.

Su éxito, afirmó, se debe a las ideas que contiene dentro la Constitución: "La libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo, unidad y la descentralización, junto con la cohesión territorial, y que articulan nuestra convivencia democrática".

Al acto acudieron los dos "padres" de la Carta Magna vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, y los expresidentes Felipe González y José María Aznar.

No acudieron ni el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, ni representantes de los partidos nacionalistas e independentistas catalanes, vascos y gallegos.

(ANSA).