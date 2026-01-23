España: Felipe VI responde a Trump y defiende a la ONU

El monarca apoyó "un sistema basado en el derecho internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas", algo que es "un imperativo moral y político", dijo.

Hablando ante el Cuerpo Diplomático acreditado en España y sin citar a Trump, subrayó que "la Carta no es una opción entre otras: sigue siendo la mejor respuesta colectiva a los desafíos globales" y su eficacia depende "de la capacidad de hacerla evolucionar".

Así se pronunció después de que Trump haya propuesto como alternativa para la ONU un Consejo de Paz para Gaza. El premier, Pedro Sánchez, declinó la invitación para que España participe.

El monarca también destacó el "compromiso firme" de España con la OTAN, "siendo muy consciente de que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la seguridad".

Lo dijo un día después de que Trump volviera a criticar al gobierno de Sánchez por no alcanzar el 5% del producto interior bruto (PIB) en gasto en defensa.

Felipe VI defendió además la voluntad de España de "mantener, desde el respeto mutuo, una relación constructiva" con Estados Unidos.

En su discurso, también pidió la liberación de los "presos políticos" de Venezuela.

Hoy "nos encontramos con una inquietante expansión de la confrontación", visible en conflictos como Ucrania, Oriente Próximo, el Sahel o "Groenlandia y la región ártica que tanto nos afecta a todos", además de la situación del "pueblo iraní, el pueblo venezolano y en todos los presos políticos que todavía deben ser liberados", dijo.

Felipe VI también se refirió a la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en noviembre en Madrid, "una oportunidad para revitalizar un espacio muy valioso de diálogo y encuentro que no puede darse por hecho".

Entre los 126 embajadores acreditados se ausentaron del solemne acto celebrado en el Palacio Real los de Rusia y Estados Unidos. (ANSA)