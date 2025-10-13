España firma con la Autoridad Palestina la entrega de dos millones para salarios de funcionarios y pensiones

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Omar al Bitar, ha firmado este lunes junto al cónsul general español en Jerusalén, José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, un acuerdo que prevé la entrega de 2 millones de euros para financiar los salarios de funcionarios y de pensionistas palestinos.

La agencia de noticias oficial palestina, WAFA, ha informado del encuentro entre Al Bitar y Gutiérrez para la firma de este acuerdo, que se encuadra dentro del mecanismo de financiación creado por Bruselas para canalizar su ayuda a los palestinos, conocido como PEGASE.

"Este apoyo busca reforzar la asociación entre el Estado de Palestina y el Reino de España y renovar el compromiso de Madrid para apoyar el presupuesto del Estado de Palestina y contribuir a la sostenibilidad de los servicios básicos prestados a la ciudadanía", ha resaltado WAFA sobre el documento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 8 de septiembre, un refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina con nuevos proyectos de colaboración en ámbitos como la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.

Asimismo, Sánchez ha anunciado un aumento de la contribución española a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), con unos 10 millones de euros adicionales, y, por último, se incrementará la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

A nivel de la UE y desde 2008, la mayor parte de la asistencia de la Unión Europea a la Autoridad Palestina se ha venido canalizando a través del Apoyo Financiero Directo del mecanismo europeo PEGASE, alentando el proceso de reforma de la Autoridad Palestina y varios planes nacionales de desarrollo.

PEGASE apoya los gastos recurrentes de la Autoridad Palestina, principalmente los salarios y pensiones de los funcionarios públicos, las prestaciones sociales, pagadas a través del programa de transferencia de efectivo, y parte de los costos de derivaciones a los hospitales de Jerusalén Este.