España: Fiscalía archiva denuncia por presunto abuso contra Julio Iglesias

El ministerio público alegó que "España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país", según se lee en la resolución

Señala que "no existe constancia" de que República Dominicana y Bahamas "hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo"

La fiscalía explica que para que la justicia española pueda investigar la denuncia el denunciado ha de ser español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una "conexión material con España", por ejemplo, que las denunciantes sean españolas o residentes en el país

Sin embargo, las víctimas son extranjeras y no residen en España, los hechos se atribuyen a países "plenamente competentes" y los denunciados -Julio Iglesias y dos asistentes- no residen en España y tienen nacionalidades distintas (española, colombiana y brasileña)

La fiscalía había abierto diligencias procesales tras la denuncia presentada el 5 de enero por las ex trabajadoras a través de la organización Women's Link Worldwide en la fiscalía española por tener Iglesias esta nacionalidad

El día 16 la fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes

Los hechos denunciados, según la organización, podían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y acoso sexual, agresión sexual y lesiones

Tras el archivo por parte de la fiscalía, la ONG puede presentar ahora una querella directamente ante un juzgado de la Audiencia Nacional

Iglesias, que negó las acusaciones, contrató a un abogado que alegó que la Audiencia Nacional carecía de competencia para la investigación

La fiscalía de la Audiencia Nacional le negó personarse en la causa como el artista había solicitado

Este jueves, Iglesias publicó en su perfil de Instagram varios mensajes de WhatsApp que supuestamente recibió de algunas de sus trabajadoras

Por otro lado, Iglesias, según publica hoy eldiario.es, trasladó desde República Dominicana a su casa de Marbella (España) a varias de sus empleadas con visado de turista

Así lo confirmaron tres mujeres, que al llegar a España trabajaron como empleadas domésticas internas en la casa de Iglesias

Las empleadas no tenían alta en la Seguridad Social, cumplían con jornadas de más de 12 horas y con salarios de 340 euros mensuales, señala el diario

Además, entre 2021 y 2022 el entorno de Iglesias solicitó al consulado español en Miami un visado Schengen para trasladar de forma temporal a personal de su casa de Florida a España

