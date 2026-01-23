España. Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias

El ministerio público alegó que "España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país", según se lee en la resolución.

Señala que "no existe constancia" de que República Dominicana y Bahamas "hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo".

La fiscalía había abierto diligencias procesales tras la denuncia presentada a principios de mes por las ex trabajadoras a través de la organización Women's Link Worldwide en la fiscalía española por tener Iglesias esta nacionalidad.

Los hechos denunciados, según la organización, podían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y acoso sexual, agresión sexual y lesiones.

Iglesias, que negó las acusaciones, contrató a un abogado que alegó que la Audiencia Nacional carece de competencia para la investigación.

La ONG puede presentar ahora una querella ante un juzgado de la Audiencia Nacional (ANSA)