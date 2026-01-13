España: Fiscalía investiga a Julio Iglesias por agresión sexual

Las dos ex empleadas de sus casas de República Dominicana y Bahamas le denunciaron el pasado 5 de enero ante la fiscalía española por trata de seres humanos y agresión sexual en 2021.

La denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos e incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante, lo que lleva a las abogadas a hablar de "grupo criminal".

La nacionalidad española de Iglesias permite que sea denunciado en España.

Las ex trabajadoras relataron que el cantante, de entonces 77 años, las presionaba para mantener encuentros sexuales.

Las mujeres presentaron la denuncia con el apoyo de la organización internacional Women's Link Worldwide.

Las abogadas de las denunciantes pidieron a la fiscalía que se proteja su identidad por su situación de "especial vulnerabilidad socioeconómica" y la "considerable capacidad" de Iglesias "para emprender represalias e intimidarlas".

La organización solicitó a la fiscalía "medidas urgentes de protección para las víctimas". (ANSA).