España: Fitur arranca marcada por accidente de trenes

Este miércoles se vive en España el segundo día de luto oficial por el choque de trenes del domingo que causó al menos 42 víctimas.

Los operadores implicados en el accidente, Iryo y Renfe, cancelaron sus actos en la feria, y empresas públicas como Iberia suspendieron sus actos públicos.

La Feria, con más de 10.000 empresas participantes, 161 países y 967 expositores, y que mañana será inaugurada de forma oficial por los reyes, espera unos 255.000 visitantes hasta el domingo.

México se presenta en Fitur con el mayor stand de su historia en el que las 32 entidades federativas presentan su riqueza cultural, turística y gastronómica.

Por su parte Buenos Aires muestra en la feria su nueva propuesta urbana, combinando identidad cultural, la apertura del Mirador del Obelisco, y una agenda contemporánea marcada por la música en vivo, como el Festival y Mundial de Tango, y su declaración de Capital Mundial del Deporte 2027.

En la Patagonia y Tierra del Fuego, Cruceros Australis presenta como novedad este año para Semana Santa la visita durante el recorrido a algunos de los pueblos más australes del mundo como Puerto Williams y Puerto Toro, en Chile.

"La idea es que el viajero pueda hacer un viaje inmersivo en la naturaleza, mezcla de glaciares, bosques nativos y además conocer el estilo de vida de los habitantes de esta región, una de las más remotas del planeta", señala el gerente de Australis para Europa y Asia, Frederic Guillemard.

Como novedad de este año, la feria acoge la nueva sección Fitur Experience, que pone el foco en cómo el turismo de experiencias se ha consolidado como una de las dinámicas más transformadoras del sector. (ANSA).