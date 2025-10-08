España, Francia y Portugal quieren acelerar al Mundial, Alemania sin margen de error

España, Francia y Portugal, tres potencias llamadas a pelear por el título mundial en 2026, pueden dar un acelerón casi definitivo en la fase de clasificación europea, en la que la cuatro veces campeona Alemania no tiene margen de error tras haber comenzado con una derrota.

Estas cuatro selecciones disputaron en junio la Final Four de la Liga de Naciones -ganada por Portugal-, por lo que tienen una campaña exprés para clasificar al Mundial de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá): sus primeros partidos fueron en septiembre y jugarán los últimos en noviembre.

Sin Lamine ni Rodri

En medio, esta ventana de octubre que España afronta sin Lamine Yamal, con problemas en el pubis en este arranque de temporada, pero con la seguridad que le dan las contundentes victorias que logró en el estreno de la clasificación, 3-0 en Bulgaria y 6-0 en Turquía.

Al frente de grupo E, ahora jugará el sábado 11 ante Georgia en Elche y tres días después frente a Bulgaria en Valladolid.

A la baja de Lamine se sumó el domingo la del Balón de Oro 2024, Rodri, con una lesión muscular, y este martes la del defensa del Real Madrid Dean Huijsen, con "fatiga muscular".

Se buscan delanteros

Francia, la subcampeona mundial, también tras dos victorias en octubre, sufre ahora una avalancha de lesiones en el sector ofensivo. Su seleccionador Didier Deschamps no puede contar con Ousmane Dembélé, flamante nuevo Balón de Oro, Desirée Doué, Bradley Barcola y Marcus Thuram.

Además el capitán Kylian Mbappé llegó el lunes a la concentración de Clairenfontaine con "un pequeño problema" en el tobillo derecho, pero Deschamps espera que se recupere para jugar ante Azerbaiyán o Islandia.

La plaga de lesiones obligó a Deschamps a recuperar a Florian Thauvin, campeón del mundo en 2018 y que no juega con los Bleus desde 2019, y a Jean-Philippe Mateta, llamado por la absoluta por primera vez a los 28 años.

Ronaldo no falla

El que no se perderá la ventana será el infinito Cristiano Ronaldo, de nuevo al frente de Portugal camino de los 41 años.

La leyenda de los cinco Balones de Oro alcanzó su 39º gol en las fases de clasificación al Mundial en la victoria 3-2 ante Hungría.

Al frente del grupo F, la selección lusa, dirigida por el español Roberto Martínez, choca contra la República de Irlanda, que viene de perder contra Armenia.

"En esta fase de clasificación no hay margen de error.

“El objetivo es mantenerse completamente concentrados para intentar ganar los dos encuentros", dijo Martínez al presentar su lista, en la que entró Joao Neves a pesar de perderse los últimos partidos del PSG.

Luxemburgo, buen rival para despertar

Alemania afronta sus duelos de clasificación tras su decepcionante desempeño de septiembre; derrota 2-0 en Eslovaquia y una victoria cosechada en la recta final contra Irlanda del Norte (3-1).

Actual tercera del grupo A con tres puntos, Alemania necesita reaccionar contra dos modestos, Luxemburgo e Irlanda del Norte.

"Dos victorias: ese es nuestro claro objetivo para clasificar directamente al Mundial", declaró el seleccionador Julian Nagelsmann.

El equipo no puede contar por lesión con tres referentes como Kai Havertz, Jamal Musiala y el arquero Marc-André Ter Stegen.

Haaland, desatado

Una de las grandes noticias de la clasificación europea es el recorrido impecable de Noruega, cinco triunfos en cinco partidos, en un grupo I en el que Italia la sigue con nueve puntos -y un partido menos-.

La selección liderada por Erling Haaland -cinco goles a Moldavia en el 11-1 de su equipo en septiembre-, no podrá contar con Martin Odegaard, lesionado el sábado con el Arsenal. Recibe el sábado a Israel, que también suma nueve unidades.

Ausente de los dos últimos Mundiales, Italia juega el sábado en Tallin contra Estonia y recibe a Israel el martes en un partido marcado por las importantes manifestaciones en el país contra la guerra en Gaza y las peticiones para que no se dispute.

"Sabemos que debemos jugar, de lo contrario perderíamos 3-0 (por incomparecencia). Pero lo reitero, es muy triste ver lo que les sucede a estas personas inocentes, a estos niños. Rompe el corazón ver todo esto", declaró el seleccionador italiano Gennaro Gattuso el martes.

pm/mcd