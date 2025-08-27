España: Fuego continúa sin dar tregua

La ola de incendios ha arrasado en España desde junio más de 400.000 hectáreas y ha provocado la muerte de al menos cinco personas.

Un total de 23 localidades de Zamora y León permanecen desalojadas.

En el municipio asturiano de Ibas fueron desalojados de forma preventiva los pueblos de Villamayor y Villarcebollín, debido a la gravedad de un nuevo incendio.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, dijo que el Comité de Crisis se encuentra reunido para estudiar la situación.

"Se está actuando desde el primer momento, intentando anclar el fuego en los cortafuegos existentes en la zona", dijo Barbón.

En Castilla y León se mantienen tres incendios en nivel 2, cuatro fuegos de nivel 1 y otros 11 más activos, y la localidad de Anllarinos del Sil fue evacuada, mientras que otras siete se encuentran confinadas.

En Porto (Zamora) preocupa un incendio con tres frentes activos que sigue "descontrolados" y avanzando debido al viento.

También preocupan otros fuegos en Garaño y Fasgar-Igueña, ambos en la provincia de León.

En Galicia se mantienen cuatro fuegos activos, entre ellos el de Avión, que quemó 250 hectáreas, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que calcinó 4700 hectáreas y afectó a la montaña más alta de la región, Pena Trevinca.

En Galicia los incendios quemaron en este mes de agosto cerca de 96.000 hectáreas.

El Consejo de Ministros aprobó la declaración de zona catastrófica para los territorios quemados por los incendios forestales desde el pasado 23 de junio en 16 regiones, todas las del país, excepto el País Vasco.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitaron este miércoles algunos de los lugares más afectados por los incendios de las últimas semanas.

Tras hablar con algunos de los afectados en Sanabria (Zamora), el monarca calificó los testimonios como "sobrecogedores".

La visita de los monarcas se prolongará hasta el viernes con visitas a Las Médulas (León), Galicia y Extremadura.

Un total de 50 personas han sido detenidas desde junio por los incendios por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que investigan a 135 personas, informó hoy el Ministerio del Interior. (ANSA).