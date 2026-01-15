España gana 29-27 a Serbia en su inicio en el Europeo de balonmano

Aunque sufrió en los instantes finales, España tuvo un buen arranque en el Campeonato de Europa de Balonmano Masculino al vencer 29-27 a Serbia este jueves en Herning, Dinamarca.

El líder anotador de los Hispanos en este partido fue Ian Tarrafeta, con seis dianas.

Los españoles toman así un impulso inicial en un Grupo A que completan Austria y Alemania, que serán sus dos próximos rivales.

Campeón de Europa en dos ocasiones (2018, 2020) y medallista habitual en grandes citas del balonmano, España figura entre los favoritos de esta edición.

También empezó su camino en el campeonato continental el defensor del título, Francia, que arrolló 42-28 a la República Checa en Oslo, dentro del Grupo C.