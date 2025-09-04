España gana 3-0 a Bulgaria en su primer paso camino al Mundial 2026

España, vigente campeona de Europa, inició su camino de clasificación al Mundial 2026 con victoria este jueves ante Bulgaria en Sofía (0-3), fruto de un juego intenso y vistoso, con un Lamine Yamal omnipresente al que sólo le faltó marcar.

Los españoles, campeones del mundo en 2010 y presentes en las últimas doce ediciones de la fase final del Mundial, lideran con tres puntos el Grupo E de clasificación europea, igualados con Turquía, que venció (3-2) en Georgia.

Los hombres de Luis de la Fuente, cuyo último partido había sido la final de la Liga de las Naciones perdida en los penales ante Portugal en junio, ofrecieron un recital, sobre todo en el primer tiempo, ante una Bulgaria muy lejana de la que sorprendió al mundo con el cuarto puesto en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Mikel Oyarzabal, a pase de su antiguo compañero en la Real Sociedad Martín Zubimendi (5), el lateral Marc Cucurella, con su primer gol con La Roja (30), y Mikel Merino, de cabeza a centro de Lamal desde el córner (38) dejaron el partido visto para sentencia antes del descanso.

A falta de más goles, lo más destacado del segundo tiempo fue el regreso al terreno de juego con la selección de Rodri (Manchester City) y de Dani Carvajal (Real Madrid), dos jugadores que pasaron lesionados gran parte de la pasada temporada.

España volverá a jugar el domingo en Turquía en un partido entre los dos favoritos a liderar el grupo y con ello lograr boleto directo a la cita de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene.

