España gana en dobles a Alemania y jugará la final de Davis ante Italia

Seis años después de su último título en la Copa Davis, España vuelve a la final después de eliminar por 2-1 a la Alemania de Alexander Zverev, este sábado en Bolonia, y se enfrentará el domingo a la anfitriona Italia, campeona de las dos últimas ediciones.

Como en cuartos de final ante la República Checa (2-1), la clasificación de España llegó con el partido de dobles, donde Marcel Granollers y Pedro Martínez derrotaron 6-2, 3-6 y 6-3 a Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Después de llevarse el segundo set y forzar una última manga decisiva para la suerte de la eliminatoria, Alemania falló al perder su servicio en blanco con 2-1 en el marcador.

Con 5-3 para los españoles en ese tercer set, Alemania tuvo una bola de break que le hubiera permitido reengancharse, pero Granollers alejó el peligro con un ace y el partido terminó dos puntos después, con un smash de Martínez.

Antes de ese partido de dobles, cada uno de los países habían ganado uno de los individuales.

Pablo Carreño (89º) había dado el primer punto a España superando 6-4, 7-6 (8/6) a Jan-Lennard Struff (84º).

Zverev (3º del mundo), jugador mejor clasificado entre los presentes en esta fase final de la Davis en ausencia del español Carlos Alcaraz (1º) y del italiano Jannik Sinner (2º), puso el 1-1 provisional en la semifinal al ganar 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5) a Jaume Munar (36º).

