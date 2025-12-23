LA NACION

España gastará 1.370 millones de euros en una nueva tarjeta unificada de transporte público

España gastará 1.370 millones de euros en una nueva tarjeta unificada de transporte público
España gastará 1.370 millones de euros en una nueva tarjeta unificada de transporte público

(Reenvía para incluir la cifra con la divisa en el titular)

MADRID, 23 dic (Reuters) -

Una nueva tarjeta única de transporte público que permitirá a sus titulares utilizar la mayoría de los servicios estatales de ferrocarril y autobús por una tarifa plana mensual costará al Estado español 1.370 millones de euros (US$1.600 millones), según anunció el martes el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los gobiernos regionales y municipales aún pueden adherirse a la iniciativa del Gobierno central, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada. El plan excluye algunos servicios regionales y municipales.

(1 dólar = 0,8474 euros) (Información de Victoria Waldersee; redacción de David Latona; edición de Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...