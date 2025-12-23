España gastará 1.370 millones de euros en una nueva tarjeta unificada de transporte público

(Reenvía para incluir la cifra con la divisa en el titular)

MADRID, 23 dic (Reuters) -

Una nueva tarjeta única de transporte público que permitirá a sus titulares utilizar la mayoría de los servicios estatales de ferrocarril y autobús por una tarifa plana mensual costará al Estado español 1.370 millones de euros (US$1.600 millones), según anunció el martes el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los gobiernos regionales y municipales aún pueden adherirse a la iniciativa del Gobierno central, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada. El plan excluye algunos servicios regionales y municipales.

