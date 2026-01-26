España: Gobierno aprobará regularización extraordinaria de migrantes

"No podemos aceptar que haya gente que vive con miedo y sin derechos. No podemos aceptar la violencia racista. El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, asesinan, nosotras damos papeles. Traemos una noticia importante. Podemos ha conseguido un acuerdo con el PSOE para que el Gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes", anunció Irene Montero, de Podemos.

Desde 1986 en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias de migrantes -con todos los gobiernos excepto con el del conservador Mariano Rajoy (Partido Popular)- que permitieron documentar a un total de 1.124.241 personas.

La última tuvo lugar en 2005 durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió que 572.961 personas accedieran a la residencia.

Esta última reforma introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España si se demuestran tres años de residencia en el país y tener una oferta de trabajo.

Se calcula que en España viven cerca de medio millón de migrantes "sin papeles". (ANSA).