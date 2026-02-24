España: Gobierno aprueba desclasificación de documentos intentona golpista 23-F

"Acabamos con una situación atípica en las democracias modernas", dijo la ministra portavoz, Elma Saiz, tras ser aprobada la desclasificación en Consejo de Ministros

Recordó que otros países como Italia, Grecia o Alemania adoptaron medidas similares sobre acontecimientos históricos relevantes

La ministra dijo que son "153 unidades documentales" las que serán desclasificadas respecto a la intentona golpista liderada en el Congreso de los Diputados por el teniente coronel Antonio Tejero

Los documentos "ya no suponen un riesgo real y presente" para la seguridad del Estado, tras haber transcurrido 45 años, añadió

"Con esta decisión -prosiguió la ministra- se impide que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merecen nuestra democracia y para desinformar a los jóvenes que piensan que con (el dictador Francisco) Franco se vivía mejor y que van cantando el Cara al Sol (himno oficial del partido fascista Falange Española) por nuestras calles"

El premier, Pedro Sánchez, había anunciado el lunes la desclasificación diciendo que "la memoria no puede estar bajo llave"

A partir de mañana los documentos desclasificados serán de dominio público en la página web de LA NACION

Por más que se le preguntó sobre el material que será desclasificado, la ministra se limitó a decir que son "informes" y "transcripciones de conversaciones" grabadas a sus protagonistas, sin aclarar quiénes son los interlocutores implicados

El gobierno sostiene que ni siquiera Sánchez conoce la documentación

Algunas de las incógnitas que se mantienen sobre la intentona golpista son las conversaciones telefónicas que hubo entre el Congreso de los Diputados y el exterior, así como desde el Palacio de La Zarzuela, desde donde el rey Juan Carlos contactó con mandos militares para frenar la asonada

El monarca ha pasado a la historia como el artífice de haber abortado la intentona golpista, cuyo líder intelectual fue Alfonso Armada, secretario general de la Casa del Rey entre 1975 y 1977 y persona muy cercana a él

Fue decisivo el hecho de que Sabino Fernández Campo, entonces jefe de la Casa del Rey, dijera a los militares cuando preguntaban por Armada que "ni está ni se le espera" en La Zarzuela, para decir que el monarca no estaba detrás del golpe de estado

Las horas que pasaron hasta que el rey condenó el golpe en una declaración institucional difundida en televisión hicieron sospechar sobre la intención inicial del monarca

La Moncloa informó a la Casa Real de su decisión de desclasificar los documentos antes de que Sánchez lo anunciara

La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), vio en la desclasificación de los documentos una "cortina de humo" para tapar los casos de corrupción

Izquierda Unida (IU), socio minoritario del gobierno dentro de Sumar, lo consideró "insuficiente" y su líder, Antonio Maíllo, apeló a reformar la ley de secretos oficiales, que se encuentra en tramitación parlamentaria, para sustituir a la actual, aprobada durante la dictadura de Franco. (ANSA)