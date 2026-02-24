España: Gobierno aprueba desclasificación documentos intentona golpista 23-F

"Acabamos con una situación atípica en las democracias modernas", dijo la ministra portavoz, Elma Saiz, tras ser aprobada la desclasificación en Consejo de Ministros.

La ministra dijo que son 153 unidades documentales las que serán desclasificadas respecto a la intentona golpista liderada en el Congreso de los Diputados por el teniente coronel Antonio Tejero.

Los documentos "ya no suponen un riesgo real y presente" para la seguridad del Estado, tras haber transcurrido 45 años, añadió.

El premier, Pedro Sánchez, anunció ayer la desclasificación diciendo que "la memoria no puede estar bajo llave".

A partir de mañana, los documentos desclasificados serán de dominio público en la página web de LA NACION. (ANSA).