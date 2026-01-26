España: Gobierno español ultima regularización extraordinaria de migrantes, prensa

El Consejo de Ministros aprobará esta reforma en los próximos días por la vía de urgencia, según la información.

El partido socialista (PSOE) del premier, Pedro Sánchez, está negociando en la actualidad la reforma con varios partidos políticos, entre ellos Podemos.

Desde 1986 en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias de migrantes -con todos los gobiernos excepto con el del conservador Mariano Rajoy (Partido Popular)- que permitieron documentar a un total de 1.124.241 personas.

La última tuvo lugar en 2005 durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió que 572.961 personas accedieran a la residencia.

Esta última reforma introdujo la vía del arraigo como figura para obtener un permiso de residencia en España si se demuestran tres años de residencia en el país y tener una oferta de trabajo (ANSA).