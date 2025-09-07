España golea 0-6 a Turquía y da un paso de gigante hacia el Mundial 2026
España, vigente campeona de Europa, arrolló a Turquía al ganar por 6-0 en Konya, con un triplete de
España, vigente campeona de Europa, arrolló a Turquía al ganar por 6-0 en Konya, con un triplete de Mikel Merino, este domingo en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.
Pedri (6) puso la directa rápidamente en el camino hacia la victoria, que Mikel Merino (22, 45+1 y 57) secundó con una pasmosa efectividad de cara a la portería turca.
También Ferran Torres (53) se sumó a la fiesta de la selección española que cerró Pedri (62) para liderar el grupo E de clasificación europea con seis puntos, tras ganar a Bulgaria (3-0) el jueves en Sofía.
