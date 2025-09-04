España golea 3-0 a Bulgaria en el debut de la eliminatoria al Mundial 2026

SOFÍA, 4 sep (Reuters) - La selección de fútbol de España inició el jueves su campaña en la eliminatoria al Mundial 2026 con una cómoda victoria 3-0 ante Bulgaria en su encuentro del Grupo E con goles de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino en la primera parte.

Oyarzabal dio a España un comienzo perfecto en Sofía con un gol en el minuto 5. Los visitantes doblaron su ventaja a los 30, cuando Cucurella marcó su primer tanto como internacional.

"Creo que hemos empezado muy bien, la segunda parte hemos estado más relajados, nos hemos dejado llevar un poquito. Pero hemos sumado tres puntos, el primer partido siempre cuesta", dijo Cucurella tras el partido.

Ocho minutos más tarde, España marcó el 3-0 con un remate de cabeza de Merino. El visitante tuvo muchas más opciones pero no logró aumentar el marcador tras el descanso.

El próximo partido de España será el domingo en Turquía, mientras que Bulgaria se enfrentará a Georgia el mismo día. Turquía se impuso por 3-2 a Georgia el jueves en el otro partido del Grupo E.

"Estamos contentos, pero hay que seguir dando pasos con mayor fortaleza. Somos muy exigentes, ellos los primeros disgustados por ese segundo tiempo. Pero el conjunto es bueno. Turquía será más exigencia. En nuestro análisis debemos buscar cada día una mejora", dijo por su parte el entrenador Luis de la Fuente. (Reporte de Trevor Stynes. Editado en español por Javier Leira)