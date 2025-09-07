España golea 6-0 a Turquía con un triplete de Merino

KONYA, Turquía, 7 sep (Reuters) - Un triplete de Mikel Merino ayudó a España a golear 6-0 como visitante a Turquía en un partido de clasificación para el Mundial disputado el domingo, con los campeones de Europa manteniéndose en lo más alto del Grupo E con firmeza.

El local no pudo hacer frente al dominio español, superado una y otra vez por la velocidad y la finura de los visitantes, con una indefensa zaga turca destrozada en cada contragolpe.

España lidera el grupo con seis puntos en dos partidos, mientras que Turquía y Georgia suman tres cada uno. Georgia se impuso a Bulgaria por 3-0 el domingo.

Los visitantes golpearon rápido con un gol a los 6 minutos de Pedri, que batió al guardameta Ugurcan Cakir.

Merino dobló la cuenta española a los 22, culminando un gran movimiento colectivo dentro del área con un remate libre de marca que superó a la defensa turca.

En el tiempo añadido de la primera parte, Merino volvió a marcar, esta vez aprovechando un pase atrás, para dar a España una ventaja de tres goles al descanso.

A los 53, luego de un tiro de esquina turco, Ferrán Torres condujo un rápido contragolpe y, tras una gran combinación dentro del área, marcó el cuarto.

Merino completó su triplete cuatro minutos más tarde, culminando otra corrida con un impresionante zurdazo desde lejos que se coló por la escuadra para el quinto de España.

En el minuto 62, Pedri anotó su segundo gol de la noche, al llegar libre de marca para definir. (Reporte de Tommy Lund en Gdansk. Editado en español por Javier Leira)