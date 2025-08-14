España, Grecia y Portugal combaten incendios al tiempo que la UE refuerza ayuda transfronteriza

ATENAS (AP) — Las cuadrillas de bomberos en Grecia, España y Portugal intentaron desesperadamente el jueves contener los incendios forestales, aprovechando vientos más calmados que ralentizaron las llamas, incluso cuando gran parte del sur de Europa permanecía en alto riesgo por condiciones de calor y sequedad.

Una disminución en la velocidad del viento permitió que los aviones de extinción de incendios en los tres países más afectados intensificaran las descargas de agua, concentrándose en las zonas de incendio existentes en lugar de ir tras los frentes de rápido movimiento. Las autoridades advirtieron que es probable que las temperaturas extremas persistan.

Las autoridades españolas informaron sobre la muerte de un bombero voluntario de 37 años que sufrió quemaduras graves en un área al norte de Madrid esta semana. Fue la tercera muerte reportada en España debido a los incendios recientes. Miles de personas fueron evacuadas de sus hogares en la región y aún no pueden regresar.

En Grecia, el Servicio de Bomberos indicó que un fuerte incendio fuera de la ciudad portuaria sureña de Patras ha sido contenido lejos de las áreas urbanas después de un despliegue a gran escala. Tres personas han sido arrestadas en relación con el incendio, que las autoridades creen que fue provocado deliberadamente.

Los fuertes vientos en Grecia se desplazaron a diferentes partes del país el jueves. Ioannis Kefalogiannis, el ministro de Protección Civil, señaló que las autoridades se preparan para la posibilidad de una nueva ronda de incendios importantes.

"En tales condiciones, incluso una sola chispa es suficiente para desencadenar un incendio incontrolable", dijo a los periodistas.

“Esta combinación de factores climáticos y geográficos no nos deja margen para la complacencia”.

La agencia de protección civil de la Unión Europea afirmó que respondió a solicitudes de asistencia esta semana de Grecia, España, Bulgaria, Montenegro y Albania, enviando aviones y helicópteros de extinción de incendios desde otros Estados miembros.

La agencia destacó que ya había activado la asistencia 16 veces en medio de los incendios forestales de este verano, ya que los países europeos han sido azotados por un "alto número de incendios forestales catastróficos".

El número de activaciones para 2025 ya iguala el total de incendios forestales durante toda la temporada de incendios de 2024, aseveró.

En Albania, los incendios forestales en las partes central y sur del país fueron contenidos después de destruir más de 200 hogares.

El primer ministro Edi Rama prometió que la policía trabajará "día y noche" para detener a los presuntos pirómanos a los que el gobierno culpa de causar algunos de los incendios.

Al otro lado del mar Mediterráneo, Marruecos luchó contra su mayor incendio forestal del año esta semana cerca de Bab Taza, en el norte del país, que quemó un denso bosque, alimentado por fuertes vientos y altas temperaturas.

Las autoridades dijeron que los aviones de descarga de agua y más de 450 personas lograron contener el incendio. Un segundo incendio forestal cerca de Tetuán, más al norte, también fue controlado.

Naishadham reportó desde Madrid. Los periodistas de The Associated Press Llazar Semini en Tirana, Albania; Lorne Cook en Bruselas; John Leicester en París y Akram Oubachir en Casablanca, Marruecos, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.