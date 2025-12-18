España.- Guardia Civil y Mossos entran en el laboratorio del IRTA de Cerdanyola (Barcelona) por la peste porcina africana

BARCELONA, 18 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra realizan una entrada y registro en el laboratorio del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) este jueves por la mañana en relación con la investigación sobre el origen de la peste porcina africana (PPA). Esta diligencia está ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas "secretas", han informado ambos cuerpos en sendos comunicados. La entrada y registro en estas instalaciones se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación.