España hace historia con su victoria en el Motocross femenino de las Naciones

Las pilotos españolas Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos hicieron historia este domingo para el deporte español al conseguir por primera vez la victoria por equipos en el Motocross de las Naciones, prueba celebrada a lo largo de este fin de semana en el circuito Cerro Negro de Talavera de la Reina.

La catedral del motocross nacional vibró con la actuación de la selección española femenina, con dos victorias parciales para Daniela Guillén y un gran trabajo de equipo de Gabriela Seisdedos.

La primera de las carreras comenzaba de la mejor forma posible con Gabriela haciéndose con el holeshot y cogiendo una interesante ventaja inicial, realizando una carrera inteligente que le permitía terminar la manga en sexta posición y a la selección española femenina afrontar la segunda carrera desde el liderato.

En la segunda manga la selección española priorizó el trabajo de equipo con Daniela y Gabriela manteniéndose juntas en los primeros compases de la carrera en puestos que les garantizaran la victoria final. Con Guillén de nuevo afianzada en el primer puesto y la selección de los Países Bajos lejos del segundo puesto solo hubo que esperar a la bandera a cuadros para celebrar la victoria.

"Ha sido increíble. Personalmente me he sentido muy bien durante todo el fin de semana pero esto no hubiera sido posible sin el gran trabajo que ha hecho todo el equipo", dijo Guillén. "En una prueba de este tipo no quieres fallar al equipo y aunque no podía estar al cien por cien he dado todo lo que tenía para conseguir el objetivo. Conseguir un título como este es un auténtico sueño hecho realidad", añadió Seisdedos.

Tras las dos carreras del domingo, la clasificación general del Motocross femenino de las Naciones queda con España primera en ocho puntos, por delante de Países Bajos (10) y Dinamarca (12).

Europa Press