españa inicia la exhumación de 128 víctimas de la guerra civil del mausoleo de franco

MADRID, 12 jun (Reuters) - Científicos forenses han comenzado a exhumar los cuerpos de 128 víctimas de la Guerra Civil española del antiguo mausoleo del general Francisco Franco, cerca de Madrid, dijo el Gobierno el lunes.

La exhumación, que se lleva a cabo en plena campaña electoral, es la primera que afecta a personas cuyos cuerpos fueron trasladados desde otras partes de España tras la guerra de 1936-1939 y enterrados de nuevo sin el consentimiento de sus familias en un monumento construido por Franco en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos.

Es probable que la dictadura franquista, que duró cuatro décadas y que aún divide a la sociedad española, se convierta en un tema de apasionado debate mientras el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, busca la reelección.

Los restos de unas 34.000 personas, muchas de ellas víctimas del régimen franquista, están enterrados de forma anónima en la cripta de la basílica excavada en la ladera de una montaña al noroeste de Madrid. Los familiares llevan años luchando para que sus seres queridos reciban sepultura con sus propios nombres y cerca de sus familias.

"Es de justicia para todas esas familias que han pedido recuperar los restos de sus seres queridos", dijo a RTVE Félix Bolaños, ministro encargado de supervisar las exhumaciones. "Por cierto, familias de uno y otro bando, de los dos bandos. Creo que es pura humanidad".

La aprobación de una ley que hace posible que los familiares identifiquen a las víctimas que están enterradas en alrededor de 2.400 fosas comunes sin identificar en toda España fue una de las primeras políticas implementadas por Sánchez cuando llegó al poder en 2018.

El conservador Partido Popular se ha opuesto a la llamada "Ley de Memoria Democrática" y prometió derogarla si gana el poder en la votación del 23 de julio.

"Es un poco más de lo mismo: la utilización por parte del Gobierno no sólo de las instituciones, sino de la historia de España", dijo el lunes Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "No puedo más que condenarlo, pero no quiero decir más, porque estoy convencida de que estarían deseando que lo hiciéramos para entrar en su campaña".

El proceso de identificación de los restos podría llevar semanas o meses, lo que significa que los resultados se publicarán probablemente después de las elecciones.

El Gobierno dijo que un equipo de 15 investigadores forenses había comenzado una primera fase intentando identificar 18 cuerpos reclamados por familiares localizados en una sección de la cripta. Las muestras se enviarán al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid.

"No es una tarea fácil y no existe precedente equivalente en ninguna otra parte del mundo", dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador del movimiento fascista Falange Española que apoyó el régimen de Franco, fueron desenterrados y retirados del mausoleo en abril.

Esto siguió a la exhumación del cuerpo de Franco en 2019 como parte de un plan para convertir el complejo, que incluye una cruz de 150 metros de altura y se convirtió en un lugar de peregrinación para sus partidarios, en un monumento a las 500.000 personas asesinadas durante la guerra civil.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una ONG que representa a víctimas del franquismo, dijo en Twitter que mientras la familia de Franco pudo sacar a hombros su féretro, los familiares de sus víctimas tuvieron que enterarse por los medios de comunicación de que sus parientes iban a ser exhumados.

España pasó a la democracia tras la muerte de Franco en 1975. (Información de Inti Landauro y Emma Pinedo; escrito por Charlie Devereux; editado en español por José Muñoz y Benjamín Mejías Valencia)

Reuters