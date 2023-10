Bryan Zaragoza: "Cuando acabé el partido estaba toda mi familia llorando y me dijeron que me habían llamado para la selección"

MADRID, 9 Oct. 2023 (Europa Press) -

La selección española masculina de fútbol ha iniciado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su concentración para los dos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, con novedades como la del futbolista del Granada Bryan Zaragoza, a la espera solo de la llegada del delantero del FC Barcelona Lamine Yamal, que es duda tras lastimarse en Granada.

Desde las 13.00 horas, los internacionales españoles fueron llegando a la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde les recibieron el seleccionador, Luis de la Fuente, y su equipo técnico, que esta misma tarde (19.30 horas) dirigirán el primer entrenamiento del equipo, abierto al público.

Mientras, Lamine Yamal se incorporará esta tarde a la concentración para someterse a unas pruebas médicas que determinarán si puede quedarse con el grupo. El futbolista, que el domingo se convirtió en el Nuevo Los Cármenes en el goleador más joven en la historia de LaLiga -16 años y 87 días, superando el récord de Fabrice Olinga-, acabó el duelo con molestias.

Uno de los más felices a su llegada a Las Rozas fue Bryan Zaragoza. "Es una maravilla, un sueño que siempre he tenido. Estoy con ganas de comenzar", señaló el jugador del Granada, desvelando cómo se enteró de la llamada de Luis de la Fuente tras el empate del domingo ante el FC Barcelona.

"Terminó el partido, estaba dando una entrevista y me dijo el director deportivo 'pasa por aquí, que te quiero decir una cosa'. Entré y estaba toda mi familia llorando y me dijo que me había convocado la selección. Me abracé a mi familia y fue un momento muy bonito", continuó.

Mientras, el capitán del Sevilla, Jesús Navas, se mostró entusiasmado por el duelo que jugarán este jueves en la capital andaluza. "Es un partido muy importante, estamos con muchas ganas de afrontarlo y de que lo disfruten con nosotros. Tenemos que ir a por todas. Hay un grupo muy bueno, con mucha ilusión y muchas ganas, tanto los más veteranos como los más jóvenes vamos todos a una, y esa es la clave", manifestó.

También ofreció su mirada de la concentración el defensa del Real Madrid Fran García. "Ahora tenemos dos partidos importantes. Sabemos que podemos cerrar ya el pase al Europeo. Tenemos ganas y ambición de conseguir eso en estos partidos", indicó.

España se enfrentará el jueves a Escocia en La Cartuja de Sevilla y a Noruega el domingo en Oslo. En ambos partidos, España tratará de apuntalar su posición en la fase de grupos clasificatoria para la Eurocopa 2024, y conseguir matemáticamente su billete para la cita de Alemania.