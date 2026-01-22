España insta a la UE a crear un ejército conjunto ante la disputa de Groenlandia

Por Victoria Waldersee

Zúrich, 21 ene (Reuters) -

España avanza hacia la creación de un ejército conjunto para el bloque como medida de disuasión, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a Reuters el miércoles antes de una jornada de reuniones en Davos. La región debería centrarse primero en reunir sus activos tangibles para integrar adecuadamente su industria de defensa, y después movilizar una coalición de los dispuestos, dijo el ministro.

Según Albares, la preocupación sobre si los ciudadanos europeos estarían dispuestos a militarmente es un debate legítimo, pero la posibilidad de reunir una masa crítica era mayor como bloque que a nivel nacional. Además, añadió que un esfuerzo conjunto sería más eficaz que 27 ejércitos nacionales separados.

Los comentarios se producen antes de una reunión de emergencia entre los líderes de la UE en Bruselas para coordinar una respuesta conjunta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de comprar o anexionar Groenlandia. Un portavoz del Consejo confirmó a última hora del miércoles que la reunión se celebrará a pesar del anuncio de Trump sociales de que él y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habían "formado el marco de un acuerdo".

Albares, tras reunirse el miércoles en Delhi con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, hablaron de , subrayó que la intención de ese ejército no es sustituir a la OTAN, destacando la importancia de la alianza transatlántica.

El ministro de Asuntos Exteriores español dijo que es necesario demostrar que Europa no es un lugar que se deje coaccionar militar o económicamente.

Su posición no ha cambiado a pesar de que Trump se retractó de sus amenazas sobre Groenlandia tras hablar con Rutte, y agregó que España se alegra

El concepto de integrar las fuerzas militares nacionales en un ejército europeo supranacional se propuso por primera vez en 1951 para contrarrestar a la Unión Soviética y garantizar que el rearme alemán no amenazara a sus vecinos, pero fue rechazado por el Parlamento francés en 1954.

"La idea de una defensa europea estuvo en el origen de la UE. Ahora le toca a mi generación concluir esa tarea”, dijo Albares

(Información de Victoria Waldersee en Zúrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)