España insta a la UE a levantar las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela

MADRID, 20 feb (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores español instó el viernes a la Unión Europea a levantar las sanciones impuestas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que los parlamentarios del país sudamericano limitada para determinados presos.

Rodríguez, que asumió el poder el mes pasado tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ha cedido a las exigencias del Gobierno de Trump en materia de venta de petróleo y ha liberado a cientos de personas que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos, como parte de la normalización de las relaciones entre ambos países.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que la UE debería enviar "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado".

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela", dijo Albares a los periodistas en Barcelona.

Más tarde, el viernes, el portavoz de la Comisión Europea, Anouar el Anouni, se negó a abordar directamente la propuesta de Madrid y dijo: "estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar la transición hacia la democracia en Venezuela".

En 2017, la UE impuso una serie de sanciones a Venezuela, entre ellas un embargo de armas y la prohibición de equipos de vigilancia, tras unas elecciones regionales que, dijo, se vieron empañadas por irregularidades.

Un año más tarde, impuso sanciones económicas a 11 altas autoridades venezolanas, entre ellas Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, alegando que eran responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho.

Grupos de derechos humanos afirman que el proyecto de ley de amnistía aprobado por unanimidad el jueves por la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante de Venezuela, no ofrece alivio a cientos de presos políticos. Caracas siempre ha negado que haya presos políticos y afirma que los encarcelados han cometido delitos. (Información de Paolo Laudani; información adicional de Inti Landauro en Bruselas; edición de David Latona y Helen Popper; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)