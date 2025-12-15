España insta a la UE a mantener la prohibición del motor de combustión en 2035, según una carta

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 15 dic (Reuters) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó el viernes a la Comisión Europea a que no debilitara la prohibición de nuevos automóviles que emitan CO2 en 2035, según se desprende de una carta a la que tuvo acceso Reuters, mientras Bruselas prepara propuestas para hacer retroceder esta medida. Un importante europarlamentario alemán dijo que la Comisión dará pasos la próxima semana hacia la suavización de la medida, que prohibiría efectivamente los nuevos coches con motor de combustión a partir de 2035 al exigir que todos los automóviles vendidos después de esa fecha tengan cero emisiones de CO2. Gobiernos como los de Alemania e Italia han presionado a la UE para que debilite la prohibición de 2035, alegando que así se protegería a los fabricantes de automóviles, que luchan contra la dura competencia de China.

En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fechada el jueves, Sánchez dijo que debilitar la medida pondría en riesgo puestos de trabajo y conllevaría cierres de fábricas al socavar los intentos de Europa de transformar su industria automovilística en una potencia para la fabricación de vehículos eléctricos.

"Por ello, rechazamos que los vehículos de combustión u otras tecnologías sin eficacia demostrada puedan seguir comercializándose más allá de 2035", añadió.

Sánchez también pidió una "etiqueta de acero verde" para recompensar a los fabricantes de automóviles por utilizar materiales bajos en carbono, y una cuota mínima obligatoria de contenido fabricado en la UE en los coches. Está previsto que la Comisión anuncie esta medida el martes.

Manfred Weber, presidente del PPE, el mayor grupo político del Parlamento Europeo, insinuó esta semana que la Comisión propondría debilitar el objetivo de reducción del 90% de las emisiones de CO2 del parque automovilístico para 2035.

La prohibición prevista es un elemento clave de la estrategia de la UE para impulsar la descarbonización del continente y fomentar el desarrollo de vehículos eléctricos.

Los fabricantes de automóviles, entre ellos Mercedes-Benz y BMW, han instado a la UE a debilitar la medida, en un contexto marcado por unas ventas de coches eléctricos más lentas de lo esperado. La sueca Volvo Cars y otras empresas afirman que ya han invertido mucho en la transición a la electricidad, y que cualquier marcha atrás en la prohibición sería una traición. (Información de Kate Abnett, edición de Rod Nickel, edición en español de Jorge Ollero Castela)