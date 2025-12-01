España intenta limitar los daños a exportaciones tras ocho nuevos casos sospechosos de peste porcina

MADRID, 1 dic (Reuters) -

Se han encontrado ocho jabalíes más, sospechosos de padecer peste porcina africana, cerca de Barcelona, informó el domingo el diario LA NACION, mientras España intenta limitar los daños a una industria exportadora de carne de cerdo valorada en miles de millones de euros al año.

El periódico cita fuentes próximas al Departamento de Agricultura catalán. Dos casos han sido confirmados y otros 12 han mostrado signos de que también podrían tener la enfermedad, pero están siendo sometidos a pruebas para confirmarlo. De confirmarse, el número de animales infectados ascendería a 14.

El gobierno catalán, que declinó confirmar el número de casos, solicitó el domingo la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias española para contener el brote.

Alrededor de un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo española han sido bloqueados tras el primer brote de peste porcina en España —primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea— desde 1994, dijo el sábado el ministro español de Agricultura.

"De los 400 certificados de exportación a 104 países, un tercio se encuentra bloqueado en estos momentos. Estamos trabajando para conseguir que puedan abrirse con la mayor celeridad", dijo en rueda de prensa el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Planas dijo que el valor de las exportaciones de carne de cerdo del país es de 8.800 millones de euros (US$10.200 millones) al año. "Vamos a trabajar para mantener abiertos nuestros mercados exteriores y evitar más focos", añadió.

La peste porcina africana no es nociva para el ser humano, pero se propaga rápidamente entre cerdos y jabalíes. Varios países ya han reaccionado a su propagación en España.

El Ministerio de Agricultura de Taiwán dijo el sábado que había prohibido todos los productos porcinos y las importaciones de cerdos vivos, mientras que China ha prohibido las importaciones de carne de cerdo de la provincia de Barcelona, según un documento de las aduanas chinas al que tuvo acceso Reuters.

Reino Unido que detendría temporalmente las importaciones de carne de cerdo de Cataluña y México las importaciones de productos porcinos procedentes de España.

(1 dólar = 0,8624 euros) (Información de Graham Keeley; edición de David Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)