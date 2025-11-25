España invertirá US$868 millones en una planta de chips de Diamond Foundry

MADRID, 25 nov (Reuters) -

El Estado español invertirá 753 millones de euros (US$868 millones) en una nueva planta de fabricación de microchips de la empresa estadounidense Diamond Foundry en la región occidental de Extremadura, anunció el martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La planta de Trujillo, situada a unos 250 kilómetros al suroeste de Madrid, producirá obleas de diamante semiconductor sintético en un intento de superar el sobrecalentamiento de los chips, una de las mayores limitaciones de la industria. El anuncio confirmó informaciones anteriores según las cuales la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), el organismo estatal de inversión en tecnología, aportará los fondos del programa nacional de apoyo a los semiconductores.

Diamond Foundry, que cuenta con el respaldo del actor estadounidense Leonardo DiCaprio, tiene previsto invertir otros 1.600 millones de euros hasta 2029, según una información del diario Cinco Días.

La empresa ya tiene una fábrica de diamantes sintéticos en la zona, aunque los productos se utilizan en joyería y maquinaria industrial, no en microchips.

Los diamantes tienen una conductividad térmica muy alta en comparación con el silicio, el material estándar utilizado para la mayoría de los semiconductores, lo que les permite dispersar el calor mucho más rápidamente desde la base del chip.

Los investigadores llevan mucho tiempo persiguiendo el "santo grial" sintético de los semiconductores de diamante, pero su éxito comercial ha sido limitado, ya que los bloqueos relacionados con el coste y la producción han frustrado en gran medida a los desarrolladores.

Las nuevas instalaciones de Trujillo serían el primer productor europeo a gran escala de sustratos de diamante, el material base similar a las obleas sobre el que se colocan los materiales semiconductores y los conductores metálicos de los dispositivos electrónicos.

(1 dólar = 0,8674 euros) (Información de David Latona; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)