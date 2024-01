MADRID (AP) — La fiscalía española abrió una investigación sobre la llegada de incontables bolitas diminutas de plástico, o pellets, a la costa noroeste del país tras caer de un buque mercante, lo que podría causar un importante problema ecológico en la zona.

La fiscalía anunció la pesquisa el lunes en la noche tras haber estudiado la llegada de los pellets a la costa durante las últimas semanas.

Las autoridades temen que las pequeñas bolas puedan ser tóxicas y hay indicios de que se han encontrado también en las costas de Portugal y Francia.

El vertido fue reportado por primera vez a las autoridades el 13 de diciembre, cuando cientos de miles de esferas de plástico blanco comenzaron a aparecer en la costa atlántica española.

Según el gobierno de Galicia, el barco de carga Toconao, que navega bajo bandera de Liberia, perdió seis contenedores ante la costa de Portugal, a unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Viana do Castelo, en la frontera con España.

Uno de los seis contenedores llevaba 1.000 sacos de pellets, cada uno con 25 kilos de las diminutas esferas blancas que se utilizan para la fabricación de productos de plástico, indicó el representante del gobierno gallego.

Greenpeace y otras organizaciones medioambientales calculan que podrían haberse perdido millones de pellets. Estas piezas suponen un peligro para la vida marina y humana ya que pueden descomponerse en microplásticos que pueden llegar a comer los peces que más tarde capturan los pescadores, agregaron.

La ministra del Ambiente de España, Teresa Ribera, dijo que la contaminación de los océanos y ecosistemas es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad y que el derrame de estos plásticos exige una supervisión estrecha para determinar si la compañía de transporte y la compañía naviera tomaron las precauciones debidas.

Maersk, la empresa de transporte contratada para transportar los contenedores, dijo a The Associated Press en un email que los contenedores se perdieron el 8 de diciembre en el mar en el viaje desde el puerto español de Algeciras a Rotterdam, Holanda. Añadió que el Toconao un buque fletado y no parte de la flota de la compañía danesa, y que hace la ruta entre en el norte de Europa y el Mediterráneo.

“Ninguno de los seis contenedores tenían productos peligrosos. Uno tenía sacos con pequeños pellets de plástico para la producción de empaques para comestibles, como botellas de agua”, dijo Maersk en un comunicado. “Los dueños del barco han designado varios especialistas para apoyar en la remoción de los pellets”.

La compañía dijo que está investigando la causa del hecho a fin de “tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que ocurran incidentes similares en el futuro”.

Voluntarios y operarios se han organizado para limpiar las playas y las costas de una zona que depende en gran medida de la industria de la pesca y del marisco. La costa gallega sufrió un devastador vertido de fuel del petrolero Prestige en 2002.