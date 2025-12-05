España investiga si el brote de peste porcina fue causado por una filtración de un laboratorio

Por Charlie Devereux y Jesus Calero

MADRID, 5 dic (Reuters) - España está investigando si un reciente brote de peste porcina en Barcelona pudo deberse a una fuga en un laboratorio, informó el viernes el Ministerio de Agricultura.

El país, primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea, intenta tranquilizar a sus socios comerciales después de que 13 jabalíes dieran positivo en las pruebas de detección del virus en montes de las afueras de la ciudad. La enfermedad es inofensiva para los humanos, pero puede ser mortal para cerdos y jabalíes.

La secuenciación del genoma realizada por un laboratorio madrileño mostró que la cepa era "muy similar" a una detectada por primera vez en Georgia en 2007 y que ahora se utiliza ampliamente en investigación y desarrollo de vacunas, según el ministerio. Otros casos en Europa pertenecen a un grupo genético diferente.

"El descubrimiento de un virus similar al que circuló en Georgia no descarta, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de contención biológica", dijo el ministerio.

Hasta ahora, las autoridades catalanas sospechaban que el virus se propagó después de que un jabalí comiera alimentos contaminados, posiblemente un bocadillo traído del extranjero por un camionero.

"El informe sugiere que es posible que el origen del virus no esté en animales o productos animales de ninguno de los países donde la infección está presente actualmente", dijo el ministerio.

La denominada cepa Georgia 2007 se propagó hacia el este a Armenia, Azerbaiyán, Rusia y Bielorrusia y llegó a los estados del este de la UE en 2014, según la OCDE.

Llegó a China en 2018, causando enormes pérdidas. La producción china de carne de cerdo cayó un 27% en 2019. (Reportaje de Charlie Devereux y Jesus Calero. Editado en español por Juana Casas)