España: investigación apunta fractura carril previo paso tren Iryo

Al no estar el carril en su posición, el coche 6 de este tren, que cubría el trayecto Málaga-Madrid, descarriló, y tras él el 7 y el 8.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que la vía ya estaba rota tras haber encontrado muescas similares en las ruedas de tres trenes que circularon antes por la misma vía.

La prueba de laboratorio permitirá determinar en qué parte del carril se encontraba el defecto.

El informe aclara que "pueden aparecer nuevos hallazgos" y que "las únicas conclusiones válidas serán las incluidas en el informe final".

Los tres vagones del tren Iryo que descarrilaron chocaron segundos después contra los dos primeros de un tren Alvia que circulaba en sentido contrario en dirección a Huelva procedente de Madrid.

La Guardia Civil concluyó hoy la inspección del lugar del accidente y ya no quedan desaparecidos por localizar tras encontrarse este jueves los últimos dos cuerpos (ANSA)