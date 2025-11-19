España investigará a Meta por presunta violación de la privacidad de los usuarios

MADRID, 19 nov (Reuters) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que su Gobierno investigará a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, por una posible violación de la privacidad de los usuarios de sus aplicaciones de redes sociales.

La decisión se deriva de las pesquisas llevadas a cabo por varios centros de investigación internacionales que descubrieron que la empresa había utilizado un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de los usuarios de dispositivos Android, dijo la oficina de Sánchez en un comunicado. (Información de Charlie Devereux, edición de Andrei Khalip, edición en español de Jorge Ollero Castela)