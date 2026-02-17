España investigará a X, Meta y TikTok por difundir material de abuso sexual infantil generado por IA
MADRID, 17 feb (Reuters) -
El Gobierno español ha ordenado a la Fiscalía que investigue las plataformas de redes sociales X, Meta y TikTok por presuntamente difundir material de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial, según anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas", escribió en su cuenta de la red social X. "El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar".
A principios de este mes, Sánchez anunció varias medidas destinadas a frenar los abusos en internet y proteger a los niños, entre ellas una propuesta para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. (Información de David Latona; edición de Joe Bavier; editado en español por Patrycja Dobrowolska)