España investigará posibles violaciones de derechos humanos en Gaza en cooperación con la CPI

España investigará posibles "graves violaciones" de derechos humanos en Gaza para cooperar con la Corte Penal Internacional, anunció este jueves el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La fiscalía publicó un decreto para crear un equipo de trabajo encargado de determinar si las acciones de Israel en Gaza pueden considerarse "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Gaza", según señaló en un comunicado.

El equipo de trabajo recopilará las pruebas para ponerlas a disposición del órgano competente, respetando así las obligaciones de España en materia de cooperación internacional y derechos humanos, agregó la fiscalía.

La iniciativa "coincide con la recomendación recogida en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio Palestino Ocupado que insta a los Estados parte a cooperar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó el comunicado.

Según el decreto de la fiscalía general, al que tuvo acceso la AFP, España "tiene obligación de cooperar, de acuerdo con las leyes y los Tratados suscritos" por el país.

"A la vista de la situación actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior", detalló el decreto.

España es uno de los países que se han sumado al procedimiento iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —una jurisdicción distinta de la CPI— en el que se acusa a Israel de cometer "genocidio" en la Franja de Gaza.

La CIJ, con sede en La Haya, había instado a Israel en enero de 2024 a prevenir cualquier acto de genocidio.

Los jueces de la CIJ han dictado varias resoluciones de urgencia, en particular ordenando a Israel que cese sus operaciones en la gobernación de Rafah y que permita el paso sin obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza.

Sin embargo, el tribunal aún no ha comenzado a deliberar sobre la cuestión fundamental de si Israel está cometiendo genocidio en Gaza, un proceso que podría llevar meses o incluso años.

mig/du/al/pb