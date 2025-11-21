España.- Javier Aureliano García renuncia como presidente de la Diputación de Almería por el caso Mascarillas

ALMERÍA, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Javier Aureliano García Molina ha presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial este viernes por la mañana, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase este pasado jueves su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas'. Se investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.

El mismo juzgado también decidió este jueves dejar en libertad con medidas cautelares a los otros cuatro detenidos en este caso, entre quienes figuraba el vicepresidente de la institución Fernando Giménez —quien también ha renunciado a su acta de diputado provincial—, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Los tres políticos fueron suspendidos de militancia por el PP tras trascender sus detenciones el pasado martes.

La Diputación ha anunciado en un comunicado la renuncia de García señalando que se trata de "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019, y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

Desde la Diputación apuntan que García ha decidido renunciar como presidente de la institución "desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años".

En esta "nueva etapa", Javier A. García "se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia, un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional", abunda el comunicado.

Según la Diputación, García Molina "deja un legado en Almería de proyectos transformadores que han situado a la provincia como referente en ámbitos tan diversos como la lucha contra la despoblación, el turismo, la cultura, el patrimonio, la agroalimentación, así como el nacimiento de marcas provinciales que difunden la imagen y el talento almeriense por el mundo".

También ha presentado de forma oficial su renuncia como diputado provincial quien era vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, que deja sus responsabilidades en la institución "al frente de áreas que han sido claves en los últimos años y que han consolidado la proyección de la marca turística de la provincia, así como la recuperación y defensa de proyectos claves para el patrimonio almeriense", según defienden desde la Diputación.