España: John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis, Premios Nobel de Física 2025 por sus avances en mecánica cuántica

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

John Clark, de la Universidad de California; Michel H. Devoret, de la Universidad de Yale y la Universidad de California; y John M. Martinis, de la Universidad de California, han sido reconocidos con el Premio Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico", según ha informado este martes la Real Academia Sueca de Ciencias.

En 2024 fueron premiados con el Nobel de Física John J. Hopfield, de la Universidad de Princeton (USE) y Geoffrey E. Hinton, de la Universidad de Toronto (Canadá), por "descubrimientos e inventos fundamentales que permiten el aprendizaje de máquinas y las redes neuronales artificiales".

Se han otorgado 119 Premios Nobel de Física desde 1901. No se concedió en seis ocasiones: en 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 y 1942, ya que los estatutos de la Fundación Nobel establecen que "si ninguna de las obras se considera de la importancia indicada, el dinero del premio se reservará hasta el año siguiente".