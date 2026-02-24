España: Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta

En la denuncia, Iglesias exige que Díaz se disculpe y rectifique públicamente los comentarios, y solicita además una indemnización por el grave daño social causado a su reputación.

El caso comenzó el 13 de enero de 2026, cuando Yolanda Díaz publicó un mensaje en Bluesky en el que calificaba de "atroces" los testimonios de los exempleados del cantante, quienes denunciaron "abusos sexuales y trabajo esclavo" en una investigación periodística publicada por el Diario.es.

Los abogados de Iglesias también critican las declaraciones de la vicepresidenta a la cadena pública TVE en relación con la denuncia por presuntos abusos sexuales, que posteriormente fue desestimada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien se declaró incompetente para investigar hechos ocurridos en el extranjero que no involucraban a ciudadanos españoles.

En la denuncia, la defensa del cantante argumenta que Díaz, un alto funcionario del gobierno, transmitió al público, primero a través de una red social y luego a través de un medio de comunicación, claras preconcepciones de culpabilidad contra Iglesias, como que se cometieron abusos sexuales en su domicilio, que los trabajadores fueron sometidos a un régimen de esclavitud y que se violaron sistemáticamente sus derechos fundamentales.

Por lo tanto, solicitan que se reconozca el carácter gravemente ofensivo y difamatorio de lo que denominan un juicio paralelo indebido (ANSA).